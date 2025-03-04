Удачина: «Минниханов доложил Путину, что вектор внимания республики – ветераны СВО»

Фото: «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что республика активно поддерживает бойцов по всем направлениям, отметила в беседе с «Татар-информом» по результатам встречи Президента России и Раиса Татарстана руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.