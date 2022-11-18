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Кросби набрал 2+2 в матче с «Миннесотой» и вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками (163), опередив Хоу

Кросби набрал 2+2 в матче с «Миннесотой» и вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками (163), опередив Хоу

Сидни Кросби вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками. Капитан «Питтсбурга» набрал 4 (2+2) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:4).

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