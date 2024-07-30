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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вячеслав Быков: «Не буду следить за Олимпиадой. Наших спортсменов не допустили, да и после такого открытия... Современные идеалы не соответствуют моей жизненной философии»

Открытие Олимпиады в Париже прошло 26 июля. После этого организаторы столкнулись с критикой и обвинениями в оскорблении христиан.

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