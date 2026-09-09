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Рязанские новости

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Рязанцам рассказали о пользе учета домашнего скота и птицы

Рязанцам рассказали о пользе учета домашнего скота и птицы

Регистрация животных и птицы в личных подсобных хозяйствах Рязанской области может помочь оперативно реагировать на очаги инфекций и планировать профилактику, включая вакцинацию и обеспечение необходимыми препаратами.

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