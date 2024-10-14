Более 1150 единиц специализированной дорожной техники готовы выйти на уборку автодорог области от снега

«Моё требование - постоянное движение вперёд, с динамикой по улучшению качества работ. Каждый год мы реализуем новые мероприятия, принимаем дополнительные меры по улучшению качества дорожных работ, в том числе и в части зимнего содержания.
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