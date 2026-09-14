«Небось ирландец»: россиян разозлил «иностранец», пытавшийся изнасиловать 18-летнюю москвичу в «шкуре» полицейского

Телеканал "78" Персонаж сначала пытался убедить её «проследовать для проверки документов», потом преследовал и набросился на жертву, когда та оказалась в безлюдном месте.
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Тварь мигрантская! Очистим Россию от мигрантской нечисти!
А у чем проблема уничтожить его ещё в СИЗО?! Всего-то надо вкопать во дворе кол, солидол тоже не дефицит. И оповестить диаспору. Чтоб оплатили процедуру и забрали порванного специалиста для утилизации. Сколько можно терпеть уродов?!
Попадет в тюрьму, станет шотландцем. По наличии юбки.
Если пьяный и один, то скорее всего с западных территорий.... ЭТИ могут быть под наркотой и только толпой!
Тварь черножопая, точно.
Пока их убивать не будут за тяжкие преступления так и будет продолжаться.У Арабов его казнили бы и это правильно!!!
101% опрошенных это как переполнение плана при соцреализме.😄
Вместе с аулом-кишлаком на историческую родину и без права возврата пожизненно.
Утаивание информации для народа часто имеет обратный эффект... Могу предположить ,что народ не хочет к тому же, чтобы его считали, как бы мягче сказать, недостаточно прозорливым....