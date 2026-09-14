Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 366 подписчиков

«Небось ирландец»: россиян разозлил «иностранец», пытавшийся изнасиловать 18-летнюю москвичу в «шкуре» полицейского

«Небось ирландец»: россиян разозлил «иностранец», пытавшийся изнасиловать 18-летнюю москвичу в «шкуре» полицейского

Телеканал "78" Персонаж сначала пытался убедить её «проследовать для проверки документов», потом преследовал и набросился на жертву, когда та оказалась в безлюдном месте.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Dmitry Nikitin
Dmitry Nikitin

А у чем проблема уничтожить его ещё в СИЗО?! Всего-то надо вкопать во дворе кол, солидол тоже не дефицит. И оповестить диаспору. Чтоб оплатили процедуру и забрали порванного специалиста для утилизации. Сколько можно терпеть уродов?!

Профиль пользователя Олег Орлов
Олег Орлов

Утаивание информации для народа часто имеет обратный эффект... Могу предположить ,что народ не хочет к тому же, чтобы его считали, как бы мягче сказать, недостаточно прозорливым....