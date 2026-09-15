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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Кирпич за свои же деньги»: почему в Госдуме советуют россиянам забыть про iPhone

«Кирпич за свои же деньги»: почему в Госдуме советуют россиянам забыть про iPhone

Депутат Госдумы Андрей Свинцов выдал сентябрьский прогноз, который многие пользователи Apple восприняли как личное оскорбление.

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