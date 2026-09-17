Врач Морозова: у детей всё чаще выявляют близорукость и ожирение

Заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним Красногорской клинической больницы Юлия Морозова рассказала, что на профилактических осмотрах у детей всё чаще выявляют близорукость, ожирение, кариес и анемию.
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