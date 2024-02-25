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«Идея заимствована у наркокартелей»: США проведут испытания надводного беспилотника для доставки ракет

«Идея заимствована у наркокартелей»: США проведут испытания надводного беспилотника для доставки ракет

Противокорабельная ракетная система NMESISПосле года разработки Корпус морской пехоты США (КМП) намерен принять на вооружение новый тип малозаметного морского беспилотника для доставки ракет, проведение испытаний которого планируется в ближайшее время.

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