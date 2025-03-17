Детские персонажи московского транспорта расскажут школьникам о правильной оплате проезда

Детские персонажи московского транспорта впервые появились на медиаэкранах в 800 столичных школах. Метроша, Электробусик и Речкин рассказывают ребятам, почему нужно оплачивать проезд, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.