Детские персонажи московского транспорта расскажут школьникам о правильной оплате проезда

Детские персонажи московского транспорта впервые появились на медиаэкранах в 800 столичных школах. Метроша, Электробусик и Речкин рассказывают ребятам, почему нужно оплачивать проезд, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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