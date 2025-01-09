Собчак раскрыла новые подробности состояния Кеосаяна

Режиссер Тигран Кеосаян находится в состоянии искусственной комы на фоне проблем с сердцем. Как рассказала журналистка Ксения Собчак, об этом долго не было известно широкой общественности, хотя информация не нова.
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