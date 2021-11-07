Аферистка сдавала в аренду несуществующие квартиры в Акмолинской области

Злоумышленницу, которая сдавала в аренду фотографии квартир, задержали в Кокшетау. В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что в полицию обратились двое потерпевших - 35-летняя местная жительница и 23-летняя жительница СКО.