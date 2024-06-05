В Екатеринбурге обнаружили гараж, где хранилось опасное мясо

На территории Сортировки в Екатеринбурге были оборудованы временные склады для хранения мяса, где правоохранительные органы обнаружили около тонны подозрительной продукции, сообщает УМВД Свердловской области.
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