"Как крысы притворились голубями": Панченко рассказала о "профукавших" Украину "элитах", подающих сигнал Москве

"Как крысы притворились голубями"… Украинская журналист Диана Панченко заявила, что представители политических элит Украины, ещё недавно выступавшие за продолжение боевых действий до победного конца, теперь всё чаще говорят о необходимости мира и пытаются дистанцироваться от Владимира Зеленского.