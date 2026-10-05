"Как крысы притворились голубями"… Украинская журналист Диана Панченко заявила, что представители политических элит Украины, ещё недавно выступавшие за продолжение боевых действий до победного конца, теперь всё чаще говорят о необходимости мира и пытаются дистанцироваться от Владимира Зеленского.
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