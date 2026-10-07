Рост ВВП может упасть ниже 1% на три года подряд

Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП России на 2026 год на уровне 0,8%, а на 2027 и 2028 годы — по 0,7%.
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