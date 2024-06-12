Певица Надежда Бабкина выступит в Твери в День России

В честь Дня России на Театральной площади в Твери пройдет праздничный концерт в рамках Всероссийского фестиваля под названием «Песни России» 2024, организованный под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.
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