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Певица Надежда Бабкина выступит в Твери в День России

Певица Надежда Бабкина выступит в Твери в День России

В честь Дня России на Театральной площади в Твери пройдет праздничный концерт в рамках Всероссийского фестиваля под названием «Песни России» 2024, организованный под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.

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