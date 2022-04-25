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На поле в Гавриловском районе сеялка насмерть сбила рабочего

На поле в Гавриловском районе сеялка насмерть сбила рабочего

В Гавриловском районе в ДТП погиб мужчина. Трагедия произошла в поле вблизи села Пересыпкино 2-ое.  Как сообщили в Госавтоинспекции Тамбовской области, 67-летний водитель трактора "БЕЛАРУС-1221" в составе с зерновой сеялкой проводил посевные работы.

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