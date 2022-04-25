На поле в Гавриловском районе сеялка насмерть сбила рабочего

В Гавриловском районе в ДТП погиб мужчина. Трагедия произошла в поле вблизи села Пересыпкино 2-ое. Как сообщили в Госавтоинспекции Тамбовской области, 67-летний водитель трактора "БЕЛАРУС-1221" в составе с зерновой сеялкой проводил посевные работы.