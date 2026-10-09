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Абитуриенты 2027 года смогут сдать четвертый ЕГЭ ради дополнительных баллов

Абитуриенты 2027 года смогут сдать четвертый ЕГЭ ради дополнительных баллов

«Четвертый ЕГЭ» с надбавкой — большое, но не единственное новшество приемной кампании-2027 .

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