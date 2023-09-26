Resident Evil 4 DELUXE + DLC Separate Ways XBOX X|S⚡Сразу после оплаты Вы получаете логин и пароль к общему аккаунту с лицензионной игрой + подробную НОВУЮ (запуск простой, ничего быстро делать не надо) видео инструкцию по запуску и установке игры.