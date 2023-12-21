Новый "штраф за непогоду" для водителей России введут с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года в России введут новые правила дорожного движения: разрешенную скорость будут указывать не только на дорожных знаках, но и на цифровых табло, где она будет меняться в зависимости от погоды, дорожной обстановки и других факторах.
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