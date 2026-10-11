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ЦСКА разгромил «Родину» и вышел на первое место в таблице РПЛ, Обляков сделал дубль

ЦСКА разгромил «Родину» и вышел на первое место в таблице РПЛ, Обляков сделал дубль

В матче 10-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле одержал разгромную победу над «Родиной» со счетом 3:0.В матче 10-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле одержал разгромную победу над «Родиной» со счетом 3:0.

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