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Бо Никал: «Мне предлагали заменить Чимаева, но я был в горах, где не было связи»

«Да, меня звали на UFC Saudi Arabia. Я получил звонок, когда был в горах Монтаны, но просто не смог на него ответить из-за отсутствия связи.

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