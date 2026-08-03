Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Залужный заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО

Залужный заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО

Украина никогда не станет членом НАТО, заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в ходе дискуссии об евроатлантической интеграции на общем совещании послов в Киеве.

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