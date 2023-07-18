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Уроженка Казахстана проведет бой с дебютанткой UFC

Уроженка Казахстана Ирина Алексеева свой следующий бой в UFC проведет в октябре. Алексеева сразится с британкой Мелиссой Диксон на турнире 14 октября.

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