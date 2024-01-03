Asia Times: Атаки по центру Белгорода стали смертельной ошибкой Зеленского

Нападение на русский город – ошибка, которая может стать для украинского президента смертельной, считают азиатские аналитикиОтдав приказ на ракетный обстрел мирных жителей в центре Белгорода, Владимир Зеленский поставил не только себя в тупик, но и ухудшил ситуацию для всей Украины.