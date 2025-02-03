Владельцы Haval Jolion жалуются на серьёзную проблему с педалью акселератора

Владельцы китайских внедорожников Haval Jolion в России сообщают о неприятной проблеме: автомобиль реагирует на нажатие педали газа с ощутимой задержкой, что затрудняет управление и может приводить к аварийным ситуациям.
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