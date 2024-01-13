Балтийский форпост России

Продукция Калининградской области востребована даже в недружественном Евросоюзе Алексей Балиев Усиливающееся давление Запада на Россию включает в себя и попытки экономической блокады Калининградской области РФ, отделенной от остальной российской территории Литвой и Белоруссией.
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