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Готовьтесь к отключениям: владивостокцев предупредили о массовом обесточивании

Готовьтесь к отключениям: владивостокцев предупредили о массовом обесточивании

Жителей Владивостока предупредили о массовом обесточивании по десяткам адресов в пятницу, 18 апреля. Часть домов уже осталась без света, а в течение дня ожидается еще несколько отключений, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МУПВ «ВПЭС».

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