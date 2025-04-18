Готовьтесь к отключениям: владивостокцев предупредили о массовом обесточивании

Жителей Владивостока предупредили о массовом обесточивании по десяткам адресов в пятницу, 18 апреля. Часть домов уже осталась без света, а в течение дня ожидается еще несколько отключений, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МУПВ «ВПЭС».
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