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Запасы золота в российских банках упали до минимума с 2022 года

Запасы золота в российских банках упали до минимума с 2022 года

Запасы драгоценных металлов в российских банках сократились до минимума с 2022 года. Аналитики связывают это с высокими ставками по кредитам, клиенты предпочитают продавать золото из-за его растущей стоимости и использовать полученные деньги вместо заемных средств.

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