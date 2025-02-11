Запасы золота в российских банках упали до минимума с 2022 года

Запасы драгоценных металлов в российских банках сократились до минимума с 2022 года. Аналитики связывают это с высокими ставками по кредитам, клиенты предпочитают продавать золото из-за его растущей стоимости и использовать полученные деньги вместо заемных средств.
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