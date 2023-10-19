США считают завышенным число погибших в больнице в Газе

Newsweek: разведка США считает, что в больнице в Газе погибли «десятки» человек При взрыве в больнице Аль-Ахли в Газе погибли несколько десятков человек, а не несколько сотен, как об этом сообщала палестинская сторона, заявил Newsweek источник в разведке США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии