США считают завышенным число погибших в больнице в Газе

Newsweek: разведка США считает, что в больнице в Газе погибли «десятки» человек При взрыве в больнице Аль-Ахли в Газе погибли несколько десятков человек, а не несколько сотен, как об этом сообщала палестинская сторона, заявил Newsweek источник в разведке США.