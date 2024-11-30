Депутат заявила, что минимальная пенсия в 2025 году составит 15 250 рублей

А может быть такую минимальную зарплату надо начать платить нашим депутатам в месяц, лишить их персональных Ауди, БМВ и Мерседесов, пусть в месте со своим народом на метро на работу ездят [можно сделать им даже бесплатный проезд, хотя и его они не заслужили], что бы народ мог в их рожи каждый день плевать, за их очень важную и нужную работу.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Как наши политики и чиновники оцениваю жизнь пенсионеров в России. Если пенсионер может прожить на 15 250 рублей., то почему наши "народные" избранники, политики, чиновники и т.д. злоупотребляют своим служебным положением и устанавливают себе зарплаты 1.5. мил.руб., при этом еще премии, доплаты, компенсации, льготы, привилегии и т.д. Они что у нас живут по своим законам, точнее вне закона для всех граждан? Почему СК не возбуждает дело о их злоупотреблением своим служебным положением. Это воровство народных бюджетных средств. Или они в России каста неприкасаемых? Давайте вынесем на всенародный референдум этот вопрос, народ достойно оценит, какой размер зарплат им установить, с отменой всех, льгот привилегий и т.д. Как то получается, что на словах они с народом, а на деле все тяготы перевалили на народ, а сами жируют. Почему их результаты труда не зависят от принимаемых ими антинародными законами, ни кто не несет уголовной ответственности за провальные реформы, миграционную политику и т.д. Все эти вопросы надо вынести на всенародный референдум, а не доверять партии власти ЕР, которая коррумпирована и неконституционно захватила власть. Как они могут от лица народа принимать решения, когда в России беспартийных более 95% и они должны быть подавляющим большинством не в государственной думе, а в народной думе это будет справедливее, которая будет отстаивать интересы народа, а не государства .