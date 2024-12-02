"Купол Донбасса" сорвал 120 терактов украинских дронов в ДНР за неделю

УФСБ России по ДНР Система защиты неба "Купол Донбасса" за прошедшую неделю сорвала 120 терактов Киева, которые ВСУ пытались осуществить с помощью своих беспилотников в отношении мирных жителей Донецкой Народной Республики и ее инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии