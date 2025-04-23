Невидимая для Запада: Россия и Китай создали теневую систему банковских взаиморасчетов

Агентство Reuters утверждает, что Россия создала «невидимую» для Запада систему расчетов с Китаем. Речь идет о созданной российскими подсанкционными банками системе взаимозачетов с китайскими контрагентами под условным названием China Track, практически невидимую для Запада По сведениям Reuters эта система работает уже довольно давно, и пока не давала существенных сбоев.