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Невидимая для Запада: Россия и Китай создали теневую систему банковских взаиморасчетов

Невидимая для Запада: Россия и Китай создали теневую систему банковских взаиморасчетов

Агентство Reuters утверждает, что Россия создала «невидимую» для Запада систему расчетов с Китаем. Речь идет о созданной российскими подсанкционными банками системе взаимозачетов с китайскими контрагентами под условным названием China Track, практически невидимую для Запада По сведениям  Reuters  эта система работает уже довольно давно, и пока не давала существенных сбоев.

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