Глава Минфина Германии выступил против конфискации личных активов россиян

Глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что выступает против идеи конфискации личных активов граждан России и использования их для восстановления Украины, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Financial Times.
Глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что выступает против идеи конфискации личных активов граждан России и использования их для восстановления Украины, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Financial Times.
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