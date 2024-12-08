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Россиянам рассказали о возможной доиндексации пенсий

Россиянам рассказали о возможной доиндексации пенсий

Депутат Бессараб допустила доиндексацию пенсий выше 7,3 процента В 2025 году индексация страховых пенсий россиян может оказаться больше и превысить анонсированные 7,3 процента, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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Комментарии
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Игорь Матыс
По итогу Наебулина и счетная палата скажут, что инфляция 7,3 или дпже меньше
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14 час.

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