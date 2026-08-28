Вместо горсти таблеток: самая вкусная и доступная защита от вирусов осенью

Правильное питание осенью защищает от вирусов эффективнее аптечных препаратов. Диетолог Королева рассказала россиянам, что включить в рацион, чтобы выстроить мощный барьер инфекциям.
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