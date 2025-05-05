Эксперт рассказала о правильном способе ведения семейного бюджета

Супругам следует обзавестись как общим бюджетом для совместных трат, так и личными счетами. Об этом 4 мая рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с «Газетой.
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