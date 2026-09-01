«Уезжайте, чтобы выжили оставшиеся»: киевлянам подкинули новый аргумент для бегства

Чем меньше людей останется в украинской столице, тем проще будет пережить зиму оставшимся. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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