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«Уезжайте, чтобы выжили оставшиеся»: киевлянам подкинули новый аргумент для бегства

«Уезжайте, чтобы выжили оставшиеся»: киевлянам подкинули новый аргумент для бегства

Чем меньше людей останется в украинской столице, тем проще будет пережить зиму оставшимся. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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