Известный русофоб-иноагент нашел хитрый способ заработать в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛЕКСЕЕВАФевральские события прошлого года заставили некоторых российских артистов продемонстрировать свое истинное лицо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии