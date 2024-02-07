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Вечерний Новосибирск

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РФ вернет банкиру Павлу Чернявскому 24 млн рублей за услуги адвокатов

РФ вернет банкиру Павлу Чернявскому 24 млн рублей за услуги адвокатов

Павла Чернявского оправдали в августе 2021 года после четырех лет уголовного преследования. Банкира обвиняли по двум статьям УК РФ (в хищении 250 миллионов рублей и в отмывании денег) и взяли под стражу 12 июня 2017 года.

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