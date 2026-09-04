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Бизнес журнал. Урал

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Директора свердловской компании обвинили в неуплате налогов на 70 млн рублей

Директора свердловской компании обвинили в неуплате налогов на 70 млн рублей

Общая сумма неуплаченных налогов превысила 70 млн рублей, на имущество обвиняемого стоимостью свыше 76 млн рублей наложен арест.

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