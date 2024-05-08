В школе №1474 прошел урок с чемпионкой мира

В школе №1474 прошёл уникальный проект «Урок с чемпионом». В гости к учащимся приехала особенная гостья — двукратная Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы по фехтованию, заслуженный мастер спорта России Яна Егорян.
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