В школе №1474 прошел урок с чемпионкой мира

В школе №1474 прошёл уникальный проект «Урок с чемпионом». В гости к учащимся приехала особенная гостья — двукратная Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы по фехтованию, заслуженный мастер спорта России Яна Егорян.