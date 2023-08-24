Можно ли растворять камни в почках? – Рассказ уролога о возможных методах лечения

Мочекаменная болезнь, или уролитиаз, является серьезным заболеванием мочевыводящей системы человека. Это заболевание характеризуется образованием камней в почках, мочеточниках или мочевом пузыре, что может привести к жизнеугрожающим состояниям.
Мочекаменная болезнь, или уролитиаз, является серьезным заболеванием мочевыводящей системы человека. Это заболевание характеризуется образованием камней в почках, мочеточниках или мочевом пузыре, что может привести к жизнеугрожающим состояниям.
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