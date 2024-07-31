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Путин подписал указ о выплате 400 тысяч заключившим контракт для участия в СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 400 тысяч рублей гражданам, заключившим контракт с Вооруженными силами России для участия в спецоперации в период с 1 августа по 31 декабря.

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