Спецоперация как часть политической линии: отношение КПРФ к СВО и фронту

КПРФ с начала специальной военной операции последовательно занимает позицию поддержки военных действий и помощи фронту.
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