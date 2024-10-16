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Пхеньян взорвал дороги, ведущие в Южную Корею

Пхеньян взорвал дороги, ведущие в Южную Корею

Власти Южной Кореи заявили, что во вторник Северная Корея взорвала участки двух крупных дорог, ведущих в южную часть полуострова, после того как Пхеньян предупредил, что предпримет шаги, чтобы полностью отрезать свою территорию от Юга.

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