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Гагин: в подземельях коксохимического завода в Авдеевке скрываются боевики ВСУ

Гагин: в подземельях коксохимического завода в Авдеевке скрываются боевики ВСУ

В ДНР уверены в том, что на авдеевском заводе до сих пор скрываются украинские военнослужащие.Несмотря на безоговорочную победу русских в Авдеевке и массовое бегство солдат ВСУ, в подземельях коксохимического завода могут укрываться украинские боевики.

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