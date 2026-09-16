Прораб Днепропе...
Главнаяновости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Прораб Днепропетровщины

3 подписчика

Школу №105 в Днепре реконструируют уже много лет: проект снова корректируют, а здание обследуют за сотни тысяч гривен

Школу №105 в Днепре реконструируют уже много лет: проект снова корректируют, а здание обследуют за сотни тысяч гривен

На улице Жовтневой, 26 снова появились строительные документы. Но за этим объектом тянется длинная история — от проекта за счет государственного фонда до уголовного производства и новых расходов на проектирование.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым