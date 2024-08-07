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Царьград

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Россия сдаёт тест на Пугачёву. Грядёт большой "договорняк"?

Россия сдаёт тест на Пугачёву. Грядёт большой "договорняк"?

Слухи про "возвращение Пугачёвой в Россию" ходят уже не первый день и даже не первый год. На Родину певица в недавнем прошлом наведывалась не раз после своего побега за границу.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Совсем ебанулись ? Сталина и Лаврентия на вас нет !
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17 час.
ВК
Валерий Каплун
Ну и на хрена она здесь нужна
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17 час.

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