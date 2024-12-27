Идущие на смерть боевики проклинают Зеленского, а Киев подпишет капитуляцию в Одессе

Чушь какую то пишут! Развернули штыки и пошли убивать свои заград отряды, какая разница когда и за что сдохнут.

СТ

Сергей Туренко

Скорее всего это отвлечение от истинной цели, до инаигурации Трампа захватить любую территорию исторической России - в Белгородской, Курской, Брянской области, либо попытаться атаковать границу с Белоруссией. Все это от безысходности.